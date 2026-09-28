Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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28.09.2026 09:16:01
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstrasse 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405952 28.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Scout24
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09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
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25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
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25.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
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25.09.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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25.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
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25.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Scout24
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|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|22.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|08.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07:34
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|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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