Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808
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16.09.2026 10:43:21
EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG
/ Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm 2026, 12. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
¹ ohne Erwerbsnebenkosten
16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstrasse 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|LEI Code:
|529900L5AIT07HWHCJ66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2400220 16.09.2026 CET/CEST
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