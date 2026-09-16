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Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808

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16.09.2026 10:43:21

EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Scherzer
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf
Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.09.2026 / 10:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkaufprogramm 2026, 12. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 08. September 2026 bis einschliesslich 15. September 2026 insgesamt 14.992 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Ad-hoc Meldung vom 28. Mai 2026 und mit Bekanntmachung vom 05. Juni 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:
 

Datum Gesamtzahl zurück-gekaufter Aktien
(Stück)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs
(Euro)		 Aggregiertes
Volumen¹
(Euro)
08.09.2026 2.829 2,6800 7.581,72
09.09.2026 1.043 2,6800 2.795,24
10.09.2026 2.870 2,6800 7.691,60
11.09.2026 2.637 2,6673 7.033,74
14.09.2026 2.853 2,6800 7.646,04
15.09.2026 2.760 2,6800 7.396,80
 

¹ ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 08. Juni 2026 bis einschliesslich 15. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 265.558 Stück Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2026 abrufbar.

Köln, den 16. September 2026

Scherzer & Co. AG

Der Vorstand

 


16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstrasse 50
50670 Köln
Deutschland
Internet: www.scherzer-ag.de
LEI Code: 529900L5AIT07HWHCJ66

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2400220  16.09.2026 CET/CEST

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