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03.11.2026 13:46:51

EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

SAP
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2026 / 13:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 14. Zwischenmeldung

 

Walldorf, den 03.11.2026

Im Zeitraum vom 26.10.2026 bis einschliesslich zum 30.10.2026 wurden insgesamt 50.000

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)*
2026-10-26 10.000 214,80 2.148.032,00
2026-10-27 10.000 214,03 2.140.349,00
2026-10-28 10.000 211,93 2.119.346,00
2026-10-29 10.000 209,33 2.093.269,00
2026-10-30 10.000 212,43 2.124.310,00
Total 50.000 212,51 10.625.306,00

 

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschliesslich zum 30.10.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 9.136.956 Stück.

 

SAP SE

Der Vorstand


03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427572  03.11.2026 CET/CEST

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.6537 17.09.2027 160236224
Long 12.2343 19.03.2027 159691756
Long 94.8157 18.12.2026 161117915
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8957 11.98 161358101
Long 11.852 5.80 160966236
Long 17.2392 3.00 162116566
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.1954 15.59 161992259
Short 11.852 5.21 159839666
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -36.16 152901381
Long 8 -12.50 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’630.09 13.91 SBBXZU
Short 16’236.40 8.88 SOBQLU
SMI-Kurs: 14’823.93 04.11.2026 10:44:37
Long 14’104.62 19.92 SPBTLU
Long 13’761.96 13.71 S0S2BU
Long 13’187.79 8.91 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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SAP am 03.11.2026

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