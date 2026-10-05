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05.10.2026 15:25:11

EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

SAP
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 15:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 10. Zwischenmeldung

 

Walldorf, den 05.10.2026

Im Zeitraum vom 28.09.2026 bis einschliesslich zum 02.10.2026 wurden insgesamt 50.000

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)*
2026-09-28 10.000 182,91 1.829.067,00
2026-09-29 10.000 185,20 1.852.021,00
2026-09-30 10.000 184,11 1.841.113,00
2026-10-01 10.000 186,63 1.866.261,00
2026-10-02 10.000 186,28 1.862.771,00
Total 50.000 185,02 9.251.233,00

 

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschliesslich zum 02.10.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.945.886 Stück.

 

SAP SE

Der Vorstand


05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410518  05.10.2026 CET/CEST

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Long 11.5211 4.87 160879606
Long 21.6021 0.80 160632542
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5214 12.93 158841454
Short 10.1657 7.55 159536285
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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