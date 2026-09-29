EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.09.2026 / 14:16 CET/CEST

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SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 9. Zwischenmeldung

Walldorf, den 29.09.2026

Im Zeitraum vom 21.09.2026 bis einschliesslich zum 25.09.2026 wurden insgesamt 590.000

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2026-09-21 10.000 184,28 1.842.794,00 2026-09-22 10.000 184,37 1.843.709,00 2026-09-23 10.000 185,36 1.853.608,00 2026-09-24 550.000 183,60 100.981.100,00 2026-09-25 10.000 184,74 1.847.390,00 Total 590.000 184,47 108.368.601,00

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschliesslich zum 25.09.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.895.886 Stück.

SAP SE

Der Vorstand