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19.09.2026 10:21:41

EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

SAP
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.09.2026 / 10:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 8. Zwischenmeldung

 

Walldorf, den 19.09.2026

Im Zeitraum vom 14.09.2026 bis einschliesslich zum 18.09.2026 wurden insgesamt 50.000

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)*
2026-09-14 10.000 185,04 1.850.371,00
2026-09-15 10.000 185,40 1.854.025,00
2026-09-16 10.000 185,16 1.851.634,00
2026-09-17 10.000 187,08 1.870.775,00
2026-09-18 10.000 185,18 1.851.785,00
Total 50.000 185,57 9.278.590,00

 

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschliesslich zum 18.09.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.305.886 Stück.

 

SAP SE

Der Vorstand


19.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401852  19.09.2026 CET/CEST

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8063 18.06.2027 157965340
Long 12.3971 18.06.2027 159488297
Long 347.119 18.12.2026 151640303
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9483 12.29 159437033
Long 11.5806 6.32 158841434
Long 18.2851 3.07 159785388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6035 14.10 158841454
Short 12.0527 4.61 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.33 152901381
Long 8 -29.71 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

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Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’786.72 18.09.2026 17:31:17
Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
Long 12’949.21 13.61 SXEBDU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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