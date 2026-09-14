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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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14.09.2026 15:28:01

EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

SAP
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 15:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 7. Zwischenmeldung

 

Walldorf, den 14.09.2026

Im Zeitraum vom 07.09.2026 bis einschliesslich zum 11.09.2026 wurden insgesamt 1.823.857

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)*
2026-09-07 330.855 182,05 60.233.112,23
2026-09-08 416.952 181,66 75.742.999,98
2026-09-09 10.000 184,47 1.844.730,00
2026-09-10 530.250 178,08 94.429.253,10
2026-09-11 535.800 176,77 94.711.544,28
Total 1.823.857 180,61 326.961.639,59

 

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschliesslich zum 11.09.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.255.886 Stück.

 

SAP SE

Der Vorstand


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398908  14.09.2026 CET/CEST

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.4695 18.06.2027 157965340
Long 12.0681 19.03.2027 155494991
Long 19.4085 18.12.2026 159691755
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9871 10.21 159476112
Long 9.9815 5.83 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.129 14.79 158841454
Short 9.1935 9.32 159536285
Short 14.4618 5.24 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.89 152901381
Long 8 -30.25 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Short 14’805.95 13.64 SOXBAU
Short 15’350.05 8.89 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’888.25 14.09.2026 16:20:38
Long 13’361.61 19.27 SPB9EU
Long 13’083.25 13.91 S2B8UU
Long 12’533.43 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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