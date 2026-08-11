EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.08.2026 / 14:49 CET/CEST

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SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 2. Zwischenmeldung Walldorf, den 11.08.2026 Im Zeitraum vom 03.08.2026 bis einschliesslich zum 07.08.2026 wurden insgesamt 2.894.099 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben. Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft: Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2026-08-03 711.000 165,06 117.357.304,50 2026-08-04 616.250 165,95 102.267.550,25 2026-08-05 694.655 170,43 118.391.788,29 2026-08-06 729.903 170,49 124.443.206,20 2026-08-07 142.291 176,66 25.137.398,41 Total 2.894.099 169,72 487.597.247,65 * Ohne Erwerbsnebenkosten. Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe). Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschliesslich zum 07.08.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.078.529 Stück. SAP SE Der Vorstand

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