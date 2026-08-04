EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



04.08.2026 / 16:27 CET/CEST

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SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 1. Zwischenmeldung

Walldorf, den 04.08.2026

Im Zeitraum vom 27.07.2026 bis einschliesslich zum 31.07.2026 wurden insgesamt 2.184.430

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2026-07-27 79.424 144,82 11.501.850,10 2026-07-28 130.261 153,40 19.982.480,29 2026-07-29 647.000 160,59 103.902.377,00 2026-07-30 657.253 158,51 104.181.698,83 2026-07-31 670.492 156,23 104.750.227,62 Total 2.184.430 157,62 344.318.633,84

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschliesslich zum 31.07.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.184.430 Stück.

SAP SE

Der Vorstand