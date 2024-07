EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE / Share Buy Back

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Information zum Aktienrückkaufprogramm – 17. Zwischenmeldung Walldorf, den 16.07.2024 Im Zeitraum vom 08.07.2024 bis einschließlich zum 12.07.2024 wurden insgesamt 124.835 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben. Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft: Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2024-07-08 20.000 189,43 3.788.534,00 2024-07-09 20.000 186,52 3.730.396,00 2024-07-10 30.000 185,81 5.574.189,00 2024-07-11 29.997 186,55 5.595.802,36 2024-07-12 24.838 186,96 4.643.712,48 Total 124.835 187,05 23.332.633,84 * Ohne Erwerbsnebenkosten. Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe). Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 12.07.2024 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.499.940 Stück. SAP SE Der Vorstand

