Cryptology Asset Group Aktie 42798823 / MT0001770107
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07.09.2026 13:34:01
EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Samara Asset Group p.l.c.
/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Samara Asset Group plc:
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschliesslich 04. September 2026 wurden 70 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschliesslich 04. September 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschliesslich 04. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.770.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschliesslich über die Börse.
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.samara-ag.com
Birkirkara/Malta, den 07. September 2026
Samara Asset Group plc
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Samara Asset Group p.l.c.
|Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel
|CBD 3020 Birkirkara
|Malta
|Internet:
|https://www.samara-ag.com/
|LEI Code:
|5299009Q1YLGBNUECY13
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395022 07.09.2026 CET/CEST
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31.08.26
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