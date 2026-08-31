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31.08.2026 13:31:13

EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Cryptology Asset Group
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Samara Asset Group p.l.c. / Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 13:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Samara Asset Group plc:

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News- ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – 50. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 wurden 88 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)   Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro)
24.08.26 33   2,15 70,95
25.08.26 34   2,19 74,46
26.08.26 -   - -
27.08.26 -   - -
28.08.26 21   2,19 45,99
         

 

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschliesslich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.700.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschliesslich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com 

Birkirkara/Malta, den 31. August 2026

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Samara Asset Group p.l.c.
Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel
CBD 3020 Birkirkara
Malta
Internet: https://www.samara-ag.com/
LEI Code: 5299009Q1YLGBNUECY13

 
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2391098  31.08.2026 CET/CEST

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