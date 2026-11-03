EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.11.2026 / 11:48 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 32. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschliesslich 30. Oktober 2026 wurden insgesamt 100.824 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum

Gesamtzahl

zurückgekaufter

Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 26.10.2026 19.439 21,093480 410.036,16 27.10.2026 19.770 20,949904 414.179,60 28.10.2026 20.444 21,077446 430.907,31 29.10.2026 19.794 21,121309 418.075,19 30.10.2026 21.377 21,102049 451.098,50

Die Gesamtzahl der bis einschliesslich 30. Oktober 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.762.576 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 3. November 2026

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand