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27.10.2026 13:30:51
EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 31. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 58.888 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Die Gesamtzahl der bis einschliesslich 23. Oktober 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.661.752 Stück Aktien.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:
https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Bessenbach, den 27. Oktober 2026
SAF-HOLLAND SE
Der Vorstand
27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstrasse 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2423072 27.10.2026 CET/CEST
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