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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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25.08.2026 11:52:23

EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

SAF-HOLLAND
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.08.2026 / 11:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 23. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. August 2026 bis einschliesslich 19. August 2026 wurden insgesamt 38.230 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum
 		 Gesamtzahl
zurückgekaufter
Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (Euro)		 Volumen
(Euro)
17.08.2026 17.089 21,465753 366.828,25
18.08.2026 17.089 21,873252 373.792,00
19.08.2026 4.052 21,994842 89.123,10

Die Gesamtzahl der bis einschliesslich 19. August 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.271.018 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 25. August 2026

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand


25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com
LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388288  25.08.2026 CET/CEST

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