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16.11.2026 10:35:41
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Schlussmeldung Rückkauf
Die RWE Aktiengesellschaft hat den durch Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Belegschaftsaktienrückkauf am 5. Oktober 2026 begonnen und am 12. November 2026 beendet. Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis zum 12. November 2026 wurden insgesamt 313.424 Aktien zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 57,9111 €. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von
Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis zum 12. November 2026 wurden insgesamt 38.424 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse wie folgt erworben:
RWE Aktiengesellschaft
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2435512 16.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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