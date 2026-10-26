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26.10.2026 11:17:41
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Zwischenmeldung Nr. 3
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis zum 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 55.000 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 165.000 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422100 26.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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