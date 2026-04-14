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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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14.04.2026 11:24:13

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

RWE
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.04.2026 / 11:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 19
 

Im Zeitraum vom 07. April 2026 bis zum 10. April 2026 wurden insgesamt 283.780 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

 

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

 

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes Volumen (€)
07.04.2026 Xetra 70.614 58,9286 4.161.184,16
08.04.2026 Xetra 71.458 58,2776 4.164.400,74
09.04.2026 Xetra 70.932 58,7458 4.166.957,09
10.04.2026 Xetra 70.776 58,8711 4.166.660,97

 

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschliesslich 10. April 2026 erworben wurden, beträgt 7.018.264 Stück.

 

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

 


14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet: www.rwe.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2308048  14.04.2026 CET/CEST

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