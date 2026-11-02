|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 11:29:11
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Employee share programme Germany 2026 – Interim report No. 4
In the period from 26 October 2026 to 30 October 2026, a total of 55,000 shares were purchased under the German employee share programme of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 27 August 2026 in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
The shares were acquired exclusively through the stock exchange by a credit institution commissioned by the company as follows:
The total volume of shares acquired under the German employee share programme in the time period from 5 October 2026 until and including 30 October 2026 amounts to 220,000 shares.
Essen, 2 November 2026
RWE Aktiengesellschaft
02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|End of News
|EQS News Service
|
2426492 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11:29
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:29
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
28.10.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|RWE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.