EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback

RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



02.11.2026 / 11:29 CET/CEST

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Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Employee share programme Germany 2026 – Interim report No. 4

In the period from 26 October 2026 to 30 October 2026, a total of 55,000 shares were purchased under the German employee share programme of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 27 August 2026 in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

The shares were acquired exclusively through the stock exchange by a credit institution commissioned by the company as follows:

Date Trading venue Aggregate volume

(number of shares) Weighted average price (€) Aggregate volume (€) 26.10.2026 XETR 11,000 56.3545 619,899.50 27.10.2026 XETR 11,000 57.0490 627,539.00 28.10.2026 XETR 11,000 57.7964 635,760.40 29.10.2026 XETR 11,000 58.6982 645,680.20 30.10.2026 XETR 11,000 57.8545 636,399.50

The total volume of shares acquired under the German employee share programme in the time period from 5 October 2026 until and including 30 October 2026 amounts to 220,000 shares.

Essen, 2 November 2026

RWE Aktiengesellschaft

The Executive Board

