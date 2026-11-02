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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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02.11.2026 11:29:11

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

RWE
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EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

02.11.2026 / 11:29 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Employee share programme Germany 2026 – Interim report No. 4

 

In the period from 26 October 2026 to 30 October 2026, a total of 55,000 shares were purchased under the German employee share programme of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 27 August 2026 in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

The shares were acquired exclusively through the stock exchange by a credit institution commissioned by the company as follows:

Date Trading venue Aggregate volume
(number of shares)		 Weighted average price (€) Aggregate volume (€)
26.10.2026 XETR 11,000 56.3545 619,899.50
27.10.2026 XETR 11,000 57.0490 627,539.00
28.10.2026 XETR 11,000 57.7964 635,760.40
29.10.2026 XETR 11,000 58.6982 645,680.20
30.10.2026 XETR 11,000 57.8545 636,399.50

 

The total volume of shares acquired under the German employee share programme in the time period from 5 October 2026 until and including 30 October 2026 amounts to 220,000 shares.

Essen, 2 November  2026

RWE Aktiengesellschaft
The Executive Board
 

 


02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com
LEI Code: 529900GB7KCA94ACC940

 
End of News EQS News Service

2426492  02.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’310.27 19.62 SPBYFU
Short 15’611.87 13.97 SCVB9U
Short 16’215.57 8.95 S5BKFU
SMI-Kurs: 14’785.02 02.11.2026 11:34:46
Long 14’065.86 19.36 SIB29U
Long 13’759.32 13.71 S0S2BU
Long 13’149.86 8.90 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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