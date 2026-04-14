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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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14.04.2026 11:24:13

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

RWE
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EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

14.04.2026 / 11:24 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback program 2024 - 2026 – Tranche No. 3 – Interim Report No. 19

 

In the period from 7 April 2026 to 10 April 2026, a total of 283,780  shares were purchased as part of the third tranche of the share buyback program of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 2 December 2025.

 

The shares were purchased by a credit institution commissioned by the company as follows:

 

Date Trading venue Aggregate volume
(number of shares)		 Weighted average price (€) Aggregate volue (€)
07.04.2026 Xetra 70,614 58.9286 4,161,184.16
08.04.2026 Xetra 71,458 58.2776 4,164,400.74
09.04.2026 Xetra 70,932 58.7458 4,166,957.09
10.04.2026 Xetra 70,776 58.8711 4,166,660.97

 

The total volume of shares acquired as part of the third tranche of the share buyback program in the time period from 3 December 2025 until and including 10 April 2026 amounts to 7,018,264 shares.

 

RWE Aktiengesellschaft
The Executive Board
 


14.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2308048  14.04.2026 CET/CEST

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09:26 RWE Overweight Barclays Capital
01.04.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
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26.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
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Long 11’863.61 8.97 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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