RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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14.04.2026 11:24:13
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback program 2024 - 2026 – Tranche No. 3 – Interim Report No. 19
In the period from 7 April 2026 to 10 April 2026, a total of 283,780 shares were purchased as part of the third tranche of the share buyback program of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 2 December 2025.
The shares were purchased by a credit institution commissioned by the company as follows:
The total volume of shares acquired as part of the third tranche of the share buyback program in the time period from 3 December 2025 until and including 10 April 2026 amounts to 7,018,264 shares.
RWE Aktiengesellschaft
14.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
|End of News
|EQS News Service
|
2308048 14.04.2026 CET/CEST
Nachrichten zu RWE AG St.
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11:24
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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11:24
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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13.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
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13.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX fällt zurück (finanzen.ch)
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13.04.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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13.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
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10.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
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10.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|RWE Outperform
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|RWE Buy
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|01.04.26
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|26.03.26
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|20.03.26
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|12.03.26
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