Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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28.08.2026 20:48:53
EQS-CMS: Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement
|
EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA
/ Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement
Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Final announcement on the Share Buy-Back Programme 2026 announced on 26 January 2026
In the period from 26 January 2026 up to and including 28 August 2026, a total number of 98,440,122 shares were acquired under the Share Buy-Back Programme 2026 of Aroundtown SA (the “Company”).
On 26 January 2026, the commencement of the Share Buy-Back Programme 2026 was disclosed by way of an ad-hoc-announcement as well as by way of a notification pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.
The Share Buy-Back Programme 2026 was conducted based on the authorisation granted by the general meeting of the Company on 26 June 2024. The Company repurchased a total number of 98,440,122 shares at a weighted average price of EUR 2.5396 excluding incidental costs. This corresponds to 6.4% of the Company's share capital. The total price of the repurchased shares was EUR 250 million excluding incidental costs.The shares were repurchased by a bank commissioned by the Company.
Information on the individual share buy-back transactions is also published on the Company's website at www.aroundtown.de under section “Investor Relations”.
Luxembourg, 28 August 2026
The Board of Directors
28.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aroundtown SA
|37, Boulevard Joseph II
|L-1840 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|http://www.aroundtown.de
|LEI Code:
|529900H4DWG3KWMBMQ39
|End of News
|EQS News Service
|
2390618 28.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Aroundtown SA
|
20:48
|EQS-CMS: Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
20:42
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20:41
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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