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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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28.08.2026 20:48:53

EQS-CMS: Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement

Aroundtown
1.86 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA / Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement
Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement

28.08.2026 / 20:48 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Final announcement on the Share Buy-Back Programme 2026 announced on 26 January 2026

In the period from 26 January 2026 up to and including 28 August 2026, a total number of 98,440,122 shares were acquired under the Share Buy-Back Programme 2026 of Aroundtown SA (the “Company”).

On 26 January 2026, the commencement of the Share Buy-Back Programme 2026 was disclosed by way of an ad-hoc-announcement as well as by way of a notification pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The Share Buy-Back Programme 2026 was conducted based on the authorisation granted by the general meeting of the Company on 26 June 2024. The Company repurchased a total number of 98,440,122 shares at a weighted average price of EUR 2.5396 excluding incidental costs. This corresponds to 6.4% of the Company's share capital. The total price of the repurchased shares was EUR 250 million excluding incidental costs.The shares were repurchased by a bank commissioned by the Company.

Information on the individual share buy-back transactions is also published on the Company's website at www.aroundtown.de under section “Investor Relations”.

Luxembourg, 28 August 2026

The Board of Directors


28.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Aroundtown SA
37, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxemburg
Internet: http://www.aroundtown.de
LEI Code: 529900H4DWG3KWMBMQ39

 
End of News EQS News Service

2390618  28.08.2026 CET/CEST

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26.08.26 Aroundtown Buy Warburg Research
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
Short 15’297.40 13.97 S7BCRU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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