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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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08.09.2026 14:08:11

EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.09.2026 / 14:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

 

Im Zeitraum vom 28. August 2026 bis einschliesslich 07. September 2026 wurden insgesamt Stück 413.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€)
28.08.2026 59.000 516,9533
31.08.2026 59.000 519,0166
01.09.2026 61.000 523,6613
02.09.2026 62.000 523,6788
03.09.2026 58.000 528,4856
04.09.2026 58.000 527,7234
07.09.2026 56.000 515,6754

 

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschliesslich 07. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 2.071.924 Aktien.

 

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).

 

München, 08. September 2026

 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

 

Der Vorstand

 


08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Deutschland
Internet: www.munichre.com
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395900  08.09.2026 CET/CEST

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04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
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