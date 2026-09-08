Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 14:08:11
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 28. August 2026 bis einschliesslich 07. September 2026 wurden insgesamt Stück 413.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschliesslich 07. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 2.071.924 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).
München, 08. September 2026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Der Vorstand
08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstrasse 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395900 08.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
14:08
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:08
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX etwas tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.