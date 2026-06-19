EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



19.06.2026 / 12:35 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 4th Interim Reporting

In the time period from 10 June 2026 until and including 18 June 2026, a number of 169,692 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 10.06.2026 8,455 457.6002 11.06.2026 10,000 462.5829 12.06.2026 20,000 461.1958 15.06.2026 38,327 462.4636 16.06.2026 32,910 466.8716 17.06.2026 50,000 462.0499 18.06.2026 10,000 464.9458

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 18 June 2026 amounts to 1.025.798 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 19 June 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management