Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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10.06.2026 11:53:23
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
In the time period from 02 June 2026 until and including 09 June 2026, a number of 92,562 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.
The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 09 June 2026 amounts to 856,106 shares.
The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).
Munich, 10 June 2026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
The Board of Management
10.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstrasse 107
|80802 München
|Germany
|Internet:
|www.munichre.com
|End of News
|EQS News Service
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2343380 10.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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11:53
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
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11:53
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09.06.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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09.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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09.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09.06.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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09.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
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09.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)