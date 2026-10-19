Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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19.10.2026 11:30:31
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 7. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis 16. Oktober 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 579.764 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. August 2026, gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. September 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. September 2026 bis 16. Oktober 2026 (jeweils einschliesslich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.341.569 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 19. Oktober 2026
Mercedes-Benz Group AG
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2417984 19.10.2026 CET/CEST
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