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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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05.10.2026 12:00:31

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Mercedes-Benz Group
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis 2. Oktober 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 875.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. August 2026, gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz
28.09.2026 175.000 €41,5813 XETA
29.09.2026 170.000 €40,8979 XETA
30.09.2026 180.000 €40,9295 XETA
01.10.2026 175.000 €40,2159 XETA
02.10.2026 175.000 €40,0162 XETA

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. September 2026 bis 2. Oktober 2026 (jeweils einschliesslich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.851.805 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 5. Oktober 2026

Mercedes-Benz Group AG


05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet: https://group.mercedes-benz.com
LEI Code: 529900R27DL06UVNT076

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410288  05.10.2026 CET/CEST

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22.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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