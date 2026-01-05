Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

05.01.2026 11:00:03

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Mercedes-Benz Group
57.06 CHF 1.91%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.01.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 29. Dezember 2026 bis 2. Januar 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 418.616 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.                           

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz
29.12.2025 141.041 €59,9580 XETR
30.12.2025 139.821 €60,1283 XETR
31.12.2025 - - -
01.01.2026 - - -
02.01.2026 137.754 €61,2785 XETR


Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 2. Januar 2026 (jeweils einschliesslich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.711.256 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

 

Stuttgart, 05. Januar 2026

Mercedes-Benz Group AG


