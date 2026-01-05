Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.01.2026 11:00:03

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

Mercedes-Benz Group
57.06 CHF 1.91%
EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

05.01.2026 / 11:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 9

In the time period from 29 December 2026 until and including 2 January 2026, a number of 418,616 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.                                                                                                               

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
29/12/2025 141,041 €59.9580 XETR
30/12/2025 139,821 €60.1283 XETR
31/12/2025 - - -
01/01/2026 - - -
02/01/2026 137,754 €61.2785 XETR


The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 2 January 2026 amounts to 5,711,256 shares.             

The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.


Stuttgart, 5 January 2026

Mercedes-Benz Group AG


05.01.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
End of News EQS News Service

2254414  05.01.2026 CET/CEST

