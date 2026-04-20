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MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4

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20.04.2026 19:49:03

EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf
MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

20.04.2026 / 19:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 19. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschliesslich 17. April 2026 wurden insgesamt 7.172 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschliesslich 17. April 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1
13.04.2026 1.301 184,63 XETRA 240.204,80
14.04.2026 1.536 188,72 XETRA 289.879,20
15.04.2026 1.404 188,13 XETRA 264.137,20
16.04.2026 1.473 191,06 XETRA 281.433,80
17.04.2026 1.458 196,20 XETRA 286.064,20

  1 Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschliesslich 17. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 97.374 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html 

Berlin, 20. April 2026

MBB SE

 

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

 

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

 

 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

 


20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
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10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com

 
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