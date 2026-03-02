EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf

MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



02.03.2026 / 18:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschliesslich 27. Februar 2026 wurden insgesamt 6.391 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt. Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschliesslich 27. Februar 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1 23.02.2026 1.479 212,92 XETRA 314.906,00 24.02.2026 1.365 204,49 XETRA 279.127,50 25.02.2026 1.221 208,01 XETRA 253.981,00 26.02.2026 1.156 206,36 XETRA 238.557,50 27.02.2026 1.170 205,28 XETRA 240.173,00 1 Ohne Erwerbsnebenkosten Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschliesslich 27. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 54.913 Stück. Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html

Berlin, 02. März 2026 MBB SE

MBB SE Kurfürstendamm 188 10707 Berlin Tel +49 30 844 15 330 ir@mbb.com www.mbb.com Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor Dr. Christof Nesemeier Geschäftsführender Direktor Torben Teichler Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

