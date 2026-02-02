Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'374 1.4%  SPI 18'434 1.2%  Dow 49'049 0.3%  DAX 24'751 0.9%  Euro 0.9208 0.5%  EStoxx50 5'983 0.6%  Gold 4'783 -1.7%  Bitcoin 60'831 2.2%  Dollar 0.7792 0.8%  Öl 66.4 -6.0% 
02.02.2026 15:37:43

EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

MBB
200.48 CHF 1.83%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf
MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

02.02.2026 / 15:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschliesslich 30. Januar 2026 wurden insgesamt 6.526 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschliesslich 30. Januar 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1
26.01.2026 1.093 212,93 XETRA 232.731,00
27.01.2026 1.261 212,30 XETRA 267.715,50
28.01.2026 1.433 213,17 XETRA 305.479,00
29.01.2026 1.246 214,74 XETRA 267.563,00
30.01.2026 1.493 216,58 XETRA 323.347,50

  1 Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschliesslich 30. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 28.570 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html 

Berlin, 02. Februar 2026

 

MBB SE

 

 

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

 

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

 

 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

 


02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269848  02.02.2026 CET/CEST

