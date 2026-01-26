Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.01.2026 15:06:53

EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

MBB
195.80 CHF 7.18%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf
MBB SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

26.01.2026 / 15:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
 

Erwerb eigener Aktien – 7. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschliesslich 23. Januar 2026 wurden insgesamt 4.472 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschliesslich 23. Januar 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1
19.01.2026 847 196,79 XETRA 166.683,20
20.01.2026 931 192,78 XETRA 179.479,20
21.01.2026 650 190,28 XETRA 123.680,00
22.01.2026 992 197,79 XETRA 196.207,00
23.01.2026 1.052 198,52 XETRA 208.838,20

  1 Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschliesslich 23. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 22.044 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html 

 

Berlin, 26. Januar 2026

MBB SE

 

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

 


26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266060  26.01.2026 CET/CEST

