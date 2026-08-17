IVU Traffic Aktie 1099895 / DE0007448508
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17.08.2026 10:32:23
EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG
/ Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 10. Zwischenmeldung
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 10.08.2026 bis einschliesslich 14.08.2026 insgesamt 16.103 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 24,5408 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:
1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 126.503 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse (XETRA-Handel).
Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.
Berlin, 17. August 2026
Der Vorstand
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.ivu.de
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2383966 17.08.2026 CET/CEST
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