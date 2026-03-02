IVU Traffic Aktie 1099895 / DE0007448508
02.03.2026 10:48:34
EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG
/ IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information
IVU Traffic Technologies AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 3. Zwischenmeldung
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 23.02.2026 bis einschliesslich 27.02.2026 insgesamt 12.579 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,0362 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:
1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 25.668 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse (XETRA-Handel).
Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.
Berlin, 02. März 2026
Der Vorstand
