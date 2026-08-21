EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 17. August 2026 bis zum 20. August 2026 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2026/02

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



21.08.2026 / 13:06 CET/CEST

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Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 2

Neubiberg, 21. August 2026

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 2 vom 17. August 2026 bis 20. August 2026 /

2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 17. August 2026 bis einschliesslich 20. August 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.359.366 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 10. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 17. August.2026 120.000 62,1980 Xetra 18. August.2026 580.000 59,0218 Xetra 19. August.2026 830.000 56,1186 Xetra 20. August.2026 829.366 55,1895 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 10. August 2026 bis einschliesslich 20. August 2026 wie geplant 3.000.000 Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2026/02 endete daher am 20. August 2026. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 175.348.677 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 58,45 Euro.



Infineon Technologies AG

Der Vorstand