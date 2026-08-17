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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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17.08.2026 11:10:33

EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Infineon
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 10. August 2026 bis 14. August 2026
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 1

 

Neubiberg, 17. August 2026

 

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 10. August 2026 bis 14. August 2026 /
1. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

 

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 640.634 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 10. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

 

 

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz
10. August.2026 91.500 63,9182 Xetra
11. August.2026 100.000 63,1865 Xetra
12. August.2026 133.000 64,4334 Xetra
13. August.2026 116.134 62,6641 Xetra
14. August.2026 200.000 62,3355 Xetra

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
 

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 640.634 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

 

Der Vorstand


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com
LEI Code: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2383998  17.08.2026 CET/CEST

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