Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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17.08.2026 11:10:33
EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG
/ Aktienrückkäufe vom 10. August 2026 bis 14. August 2026
Infineon Technologies AG:
Neubiberg, 17. August 2026
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 10. August 2026 bis 14. August 2026 /
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 640.634 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 10. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 640.634 Aktien erworben.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|LEI Code:
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2383998 17.08.2026 CET/CEST
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