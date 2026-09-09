EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HUGO BOSS AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.09.2026 / 08:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung 1



Im Zeitraum vom 07. Septrember 2026 bis einschliesslich 08. Septrember 2026 wurden insgesamt 30.263 Aktien der HUGO BOSS AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der HUGO BOSS AG erworben; Den Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 24. August 2026 hatte die HUGO BOSS AG am 21. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission bekannt gegeben.





Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 07 September 2026 12.500 38,6352 482.940,00 XETA 07 September 2026 2.500 38,6348 96.587,00 CEUX 08 September 2026 10.699 38,5856 412.827,33 XETA 08 September 2026 4.564 38,5908 176.128,41 CEUX

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 08. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 195.115 Aktien.



Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.



Der Erwerb der Aktien der HUGO BOSS AG erfolgt ausschliesslich über die Börse durch ein von der HUGO BOSS AG beauftragtes Kreditinstitut.



Metzingen, 09. September 2026



HUGO BOSS AG



Der Vorstand







09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News