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09.09.2026 08:34:21

EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

HUGO BOSS
36.13 CHF -0.39%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HUGO BOSS AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.09.2026 / 08:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
 
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung 1
 
Im Zeitraum vom 07. Septrember 2026 bis einschliesslich 08. Septrember 2026 wurden insgesamt 30.263 Aktien der HUGO BOSS AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der HUGO BOSS AG erworben; Den Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 24. August 2026 hatte die HUGO BOSS AG am 21. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission bekannt gegeben.
 
 
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
 
Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code)
07 September 2026 12.500 38,6352 482.940,00 XETA
07 September 2026 2.500 38,6348 96.587,00 CEUX
08 September 2026 10.699 38,5856 412.827,33 XETA
08 September 2026 4.564 38,5908 176.128,41 CEUX
 
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 08. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 195.115 Aktien.
 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.
 
Der Erwerb der Aktien der HUGO BOSS AG erfolgt ausschliesslich über die Börse durch ein von der HUGO BOSS AG beauftragtes Kreditinstitut.
 
Metzingen, 09. September 2026
 
HUGO BOSS AG
 
Der Vorstand
 

 

 


09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet: www.hugoboss.com
LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2396196  09.09.2026 CET/CEST

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