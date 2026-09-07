EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HUGO BOSS AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
07.09.2026 / 08:46 CET/CEST
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung 1
Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschliesslich 04. September 2026 wurden insgesamt 69.501 Aktien der HUGO BOSS AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der HUGO BOSS AG erworben; Den Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 24. August 2026 hatte die HUGO BOSS AG am 21. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission bekannt gegeben.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
|Datum
|Anzahl Aktien
|Durchschnittspreis in EUR
|Gesamtbetrag in EUR
|Handelsplatz (MIC code)
|31 August 2026
|12.211
|38,8047
|473.844,19
|XETA
|31 August 2026
|224
|38,7700
|8.684,48
|TQEX
|31 August 2026
|741
|38,7989
|28.749,98
|CEUX
|31 August 2026
|197
|38,7700
|7.637,69
|AQEU
|01 September 2026
|11.445
|38,9902
|446.242,84
|XETA
|01 September 2026
|739
|38,9869
|28.811,32
|TQEX
|01 September 2026
|2.362
|38,9864
|92.085,88
|CEUX
|01 September 2026
|774
|38,9929
|30.180,50
|AQEU
|02 September 2026
|12.097
|39,2429
|474.721,36
|XETA
|02 September 2026
|2.356
|39,2478
|92.467,82
|CEUX
|03 September 2026
|10.753
|38,9186
|418.491,71
|XETA
|03 September 2026
|2.224
|38,9097
|86.535,17
|CEUX
|04 September 2026
|13.378
|38,7647
|518.594,16
|XETA
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 04. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 164.852 Aktien.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.
Der Erwerb der Aktien der HUGO BOSS AG erfolgt ausschliesslich über die Börse durch ein von der HUGO BOSS AG beauftragtes Kreditinstitut.
Metzingen, 07. September 2026
HUGO BOSS AG
Der Vorstand
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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