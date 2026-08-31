EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HUGO BOSS AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



31.08.2026 / 08:31 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung 1



Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 wurden insgesamt 95.351 Aktien der HUGO BOSS AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der HUGO BOSS AG erworben; Den Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 24. August 2026 hatte die HUGO BOSS AG am 21. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gegeben.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 24 August 2026 14.021 38,2842 536.782,77 XETA 25 August 2026 15.009 38,1671 572.850,00 XETA 25 August 2026 6.007 38,1796 229.344,86 CEUX 26 August 2026 13.814 38,1779 527.389,51 XETA 26 August 2026 1.000 38,1858 38.185,80 TQEX 26 August 2026 4.000 38,1885 152.754,00 CEUX 27 August 2026 17.500 38,5530 674.677,50 XETA 27 August 2026 4.000 38,5676 154.270,40 CEUX 28 August 2026 20.000 38,8223 776.446,00 XETA



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 95.351 Aktien.



Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.



Der Erwerb der Aktien der HUGO BOSS AG erfolgt ausschliesslich über die Börse durch ein von der HUGO BOSS AG beauftragtes Kreditinstitut.



Metzingen, 31. August 2026



HUGO BOSS AG



Der Vorstand







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