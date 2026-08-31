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31.08.2026 08:31:53

EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

HUGO BOSS
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HUGO BOSS AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 08:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
 
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung 1
 
Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 wurden insgesamt 95.351 Aktien der HUGO BOSS AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der HUGO BOSS AG erworben; Den Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 24. August 2026 hatte die HUGO BOSS AG am 21. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gegeben.
 
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
 
Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code)
24 August 2026 14.021 38,2842 536.782,77 XETA
25 August 2026 15.009 38,1671 572.850,00 XETA
25 August 2026 6.007 38,1796 229.344,86 CEUX
26 August 2026 13.814 38,1779 527.389,51 XETA
26 August 2026 1.000 38,1858 38.185,80 TQEX
26 August 2026 4.000 38,1885 152.754,00 CEUX
27 August 2026 17.500 38,5530 674.677,50 XETA
27 August 2026 4.000 38,5676 154.270,40 CEUX
28 August 2026 20.000 38,8223 776.446,00 XETA


Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 95.351 Aktien.
 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.
 
Der Erwerb der Aktien der HUGO BOSS AG erfolgt ausschliesslich über die Börse durch ein von der HUGO BOSS AG beauftragtes Kreditinstitut.
 
Metzingen, 31. August 2026
 
HUGO BOSS AG
 
Der Vorstand
 

 

 


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet: www.hugoboss.com
LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390658  31.08.2026 CET/CEST

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