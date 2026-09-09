EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: HUGO BOSS AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

HUGO BOSS AG: Release of a capital market information



09.09.2026 / 08:34 CET/CEST

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Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014(MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052



Information on share buyback program - Interim Report 1



In the time period from 07 September 2026 until and including 08 September 2026, a number of 30,263 shares of HUGO BOSS AG were bought back within the framework of the share buyback program of HUGO BOSS AG; HUGO BOSS AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit a) of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR), Art. 2 para. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 on 21 August 2026 the start of the share buyback effective 24 August 2026.



Shares were bought back as follows: Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR Trading Venue (MIC code) 07 September 2026 12,500 38.6352 482,940.00 XETA 07 September 2026 2,500 38.6348 96,587.00 CEUX 08 September 2026 10,699 38.5856 412,827.33 XETA 08 September 2026 4,564 38.5908 176,128.41 CEUX

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 24 August 2026 until and including 08 September 2026 amounts to 195,115 shares.



Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the internet at: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.



The purchase of the shares of HUGO BOSS AG is carried out exclusively via the stock exchanges by a credit institution commissioned by HUGO BOSS AG.



Metzingen, 9 September 2026



HUGO BOSS AG



The Managing Board







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