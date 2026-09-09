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09.09.2026 08:34:21

EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Release of a capital market information

HUGO BOSS
35.91 CHF -0.99%
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EQS Post-admission Duties announcement: HUGO BOSS AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
HUGO BOSS AG: Release of a capital market information

09.09.2026 / 08:34 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014(MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
 
Information on share buyback program - Interim Report 1
 
In the time period from 07 September 2026 until and including 08 September 2026, a number of 30,263 shares of HUGO BOSS AG were bought back within the framework of the share buyback program of HUGO BOSS AG; HUGO BOSS AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit a) of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR), Art. 2 para. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 on 21 August 2026 the start of the share buyback effective 24 August 2026.
 
Shares were bought back as follows:
Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR Trading Venue (MIC code)
07 September 2026 12,500 38.6352 482,940.00 XETA
07 September 2026 2,500 38.6348 96,587.00 CEUX
08 September 2026 10,699 38.5856 412,827.33 XETA
08 September 2026 4,564 38.5908 176,128.41 CEUX

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 24 August 2026 until and including 08 September 2026 amounts to 195,115 shares.
 
Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the internet at: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.
 
The purchase of the shares of HUGO BOSS AG is carried out exclusively via the stock exchanges by a credit institution commissioned by HUGO BOSS AG.
 
Metzingen, 9 September 2026
 
HUGO BOSS AG
 
The Managing Board
 

 

 


09.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Germany
Internet: www.hugoboss.com
LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13

 
End of News EQS News Service

2396196  09.09.2026 CET/CEST

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