Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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02.10.2026 09:59:21
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Schlussmeldung zur am 20. Mai 2026 bekannt gemachten dritten Tranche
Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg
Die Heidelberg Materials AG hat den Erwerb von Aktien der Heidelberg Materials AG im Rahmen der am 20. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemachten dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms am 1. Oktober 2026 abgeschlossen.
Im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurden insgesamt 2.739.278 Aktien (ISIN DE0006047004) erworben. Das entspricht ca. 1,55% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) betrug durchschnittlich ca. EUR 163,5467. Das gesamte Entgelt (ohne Erwerbsnebenkosten) der zurückgekauften Aktien betrug EUR 447.999.950,35.
Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Heidelberg Materials AG beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut ausschliesslich über den Börsenhandel unter Einhaltung der Handelsbedingungen des Artikels 3 der EU-VO 2016/1052.
Mit dem Abschluss der dritten und letzten Tranche ist das am 21. Februar 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mrd. (ohne Erwerbsnebenkosten) insgesamt abgeschlossen.
Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften sind auf der Website der Heidelberg Materials AG (https://www.heidelbergmaterials.com/de) unter der Rubrik „Investor Relations/Aktie und Anleihen/Aktienrückkauf“ veröffentlicht.
Heidelberg, den 2. Oktober 2026
Der Vorstand
02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Strasse 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2409550 02.10.2026 CET/CEST
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