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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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31.08.2026 10:08:42

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Heidelberg Materials
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 10:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 wurden insgesamt 25.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
24.08.2026 13.500 160,5329 2.167.194,15 XETR
25.08.2026 10.000 160,2185 1.602.185,00 XETR
26.08.2026 1.000 168,8712 168.871,20 XETR
27.08.2026 500 168,6183 84.309,15 XETR
28.08.2026 500 170,5656 85.282,80 XETR
Gesamt 25.500 161,0919 4.107.842,30  

 


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390988  31.08.2026 CET/CEST

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31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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Long 13’481.69 13.71 SGBWIU
Long 12’904.70 8.86 SRDBIU
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