EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.08.2026 / 08:15 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 10.August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 wurden insgesamt 136.000 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 10.08.2026 36.000 161,2016 5.803.257,60 XETR 11.08.2026 30.000 160,7667 4.823.001,00 XETR 12.08.2026 15.000 162,6217 2.439.325,50 XETR 13.08.2026 30.000 161,5991 4.847.973,00 XETR 14.08.2026 25.000 161,5915 4.039.787,50 XETR Gesamt 136.000 161,4217 21.953.344,60

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