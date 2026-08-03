Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9325 0.2%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’043 - Bitcoin 50’690 -1.0%  Dollar 0.8090 0.2%  Öl 83.1 -7.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien vor der Belastungsprobe: Alphabet, Tesla und Intel als Weichensteller für den nächsten Boom
Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AstraZeneca-Aktie: Pharmariese prüfte wohl Übernahme von Bristol Myers Squibb
Ausblick: AMD präsentiert Quartalsergebnisse
Nordex-Aktie: Rumänischer Windpark rüstet mit deutschen Turbinen auf
Suche...

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.08.2026 08:26:33

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

Heidelberg Materials
149.36 CHF -2.33%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

03.08.2026 / 08:26 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from July 27, 2026 up to and including July 31, 2026, a total of 199,855 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
27/07/2026 12,000 170.5392 2,046,470.40 XETR
28/07/2026 21,000 170.1921 3,574,034.10 XETR
29/07/2026 20,000 169.5137 3,390,274.00 XETR
30/07/2026 58,855 166.2832 9,786,597.74 XETR
31/07/2026 80,000 160.1255 12,810,040.00 XETR
31/07/2026 8,000 159.5686 1,276,548.80 CEUX
Total 199,855 164.5391 32,883,965.04  

 


03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
End of News EQS News Service

2375846  03.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten