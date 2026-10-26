|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 14:00:02
EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstrasse 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422022 26.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu GEA
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: GEA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Deutsche Bank AG verleiht GEA-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
19.10.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.10.26
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|GEA-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen dürften zulegen. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.