Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’852 0.5%  SPI 19’626 0.4%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’287 0.8%  Euro 0.9312 0.2%  EStoxx50 6’209 0.6%  Gold 4’169 -0.6%  Bitcoin 69’328 -0.1%  Dollar 0.8326 0.3%  Öl 105.9 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU
Ausblick Givaudan: Wachstum dürfte im dritten Quartal an Fahrt gewinnen
Neuer Druck für KI-Aktien? KI von Claude-Entwickler Anthropic reicht Fake-Hinweise auf Polizei-Website ein
JP Morgan Chase & Co.: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält Overweight
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Suche...
ETF Sparplan

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 14:00:01

EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

GEA
64.34 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche
 
Mitteilung gemäss Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
 
Aktienrückkauf – 9. Zwischenbericht
 
Im Zeitraum vom 05.10.2026 bis einschliesslich 09.10.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 48.361 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.
       
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
       
Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
05.10.2026 XETRA 15.000 66,6331
06.10.2026 XETRA 2.500 68,0561
07.10.2026 XETRA 7.000 68,2105
08.10.2026 XETRA 16.861 67,5974
09.10.2026 XETRA 7.000 68,6704
       
       
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).

Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.
 
Düsseldorf, 12.10.2026
 
GEA Group Aktiengesellschaft
 
 
Der Vorstand

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413870  12.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 GEA Hold Warburg Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:46 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’383.22 19.70 S9B1DU
Short 14’687.56 13.79 S3BCYU
Short 15’229.45 8.92 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’851.81 12.10.2026 14:05:39
Long 13’259.22 19.98 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.79 SI7B8U
Long 12’396.91 8.95 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

GEA 64.05 3.47% GEA

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.