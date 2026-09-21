EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



21.09.2026 / 14:00 CET/CEST

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GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche Mitteilung gemäss Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Aktienrückkauf – 6. Zwischenbericht Im Zeitraum vom 14.09.2026 bis einschliesslich 18.09.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 125.928 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben. Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft: Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 14.09.2026 XETRA 34.000 63,5173 15.09.2026 XETRA 31.928 63,6572 16.09.2026 XETRA 21.000 64,6920 17.09.2026 XETRA 18.000 65,2863 18.09.2026 XETRA 21.000 64,7663 Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).



Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem . Düsseldorf, 21.09.2026 GEA Group Aktiengesellschaft Der Vorstand

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