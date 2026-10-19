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19.10.2026 14:00:01

EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

GEA
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EQS Post-admission Duties announcement: GEA Group Aktiengesellschaft / Share buyback
GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

19.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

GEA Group Aktiengesellschaft: Share buyback 2026 / 2027 – First Tranche  
 
Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit. b, para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
 
Share Buyback – 10. Interim Reporting
 
In the time period from 12.10.2026 until and including 16.10.2026, a number of 62.000 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of GEA Group Aktiengesellschaft. The start of the first tranche of the share buyback was announced on 10 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.
 
Shares were bought back as follows:
       
Date Trading Venue Aggregated Volume / Number of Shares Weighted Average Purchase Price (EUR)
12.10.2026 XETRA 4.500 68,9805
13.10.2026 XETRA 7.500 69,3046
14.10.2026 XETRA 10.000 69,5511
15.10.2026 XETRA 22.500 68,7431
16.10.2026 XETRA 17.500 69,6302
 
Detailed information on the individual transactions is published on the website of GEA Group Aktiengesellschaft (https://www.gea.com/en/investors/share-information/share-buyback).

The repurchase of shares of GEA Group Aktiengesellschaft is carried out by an independent credit institution commissioned by GEA Group Aktiengesellschaft via the stock exchange and/or a multilateral trading system.
 
Düsseldorf, 19.10.2026
 
GEA Group Aktiengesellschaft
 
 
The Executive Board

 


19.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.gea.com
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07

 
End of News EQS News Service

2417872  19.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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