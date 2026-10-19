Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 14:32:31
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 16. Oktober 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 849.575 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 10.935.840 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2418158 19.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
14:32
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:32
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:02
|DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.