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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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21.09.2026 16:31:41

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Fresenius Medical Care
36.63 CHF 0.14%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis zum 18. September 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 209.200 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
14. September 2026 19.000 39,0395 741.750,50 XETR
15. September 2026 100 39,8306 3.983,06 XETR
17. September 2026 100 39,6688 3.966,88 XETR
18. September 2026 190.000 38,6636 7.346.084,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 8.984.175 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402576  21.09.2026 CET/CEST

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